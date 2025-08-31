古道の復元にあたり参考にした石碑を示す「蔵王古道の会」事務局長の浦川明彦さん＝7月、宮城県蔵王町日本百名山の一つ、宮城県と山形県にまたがる蔵王連峰には山岳信仰の風習「御山参り」が江戸時代から脈々と受け継がれる。地元有志は約10年前、当時を体感しながら歩くルートを「蔵王古道」として復元。山頂まで車で行けるようになって以降、長く忘れられた修験の道は大手の登山地図にも掲載され、県内外から訪れる古道ファン