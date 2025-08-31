リッチな味わいでプチ贅沢気分を楽しめる【ローソン】のウチカフェシリーズ。次々に登場する新作スイーツの数々は、どれも高級スイーツ店に匹敵しそうな満足感とクオリティの高いものばかりです。そこで今回は、沼落ち注意な「新商品」を4つ紹介します。 バニラクリームとカスタードの贅沢なタルト 「バニラクリームタルト」は、香ばしいタルト生地の上にバニラクリーム