ºòÇ¯12·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×cignature¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥¦¥©¥ó¤¬¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¥Ý¥í¥ê¤·¤½¤¦¤Ê¥¸¥¦¥©¥ó¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï8·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¦¥Ø¥Ø¡×¤È¤¤¤¦¤ªÃãÌÜ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥Æ¥£¤Á¤ã¤óT¥·¥ã¥Ä¤Ç¸ÄÀ­¤¬¸÷¤ë¡£¥¸¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯6·î¡¢YouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥Ã¥¯ ¥¿¥¯