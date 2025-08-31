ÀéÍÕ¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï31Æü¡¢º£Æü¤ÎÁ¥¶¶¶¥ÇÏ5ÆüÌÜ¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÈÌÀÀßÈ÷¤ÎÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê30Æü¤Ï10R°Ê¹ß¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎÀßÈ÷¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í×°ø¤ÏÅÅÎÏ²ñ¼ÒÂ¦¤Î½Ö»þÅÅ°µÄã²¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£»ÜÀßÆâÀßÈ÷¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£Æü¤Î³«ºÅ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª1R¤ÎÈ¯Áö»þ¹ï¤Ï14»þ45Ê¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£