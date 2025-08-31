「青春18きっぷ」は、熱心な鉄道ファンから移動費を安く済ませたい旅行者まで広く親しまれてきたJRの人気乗車券だ。従来の青春18きっぷは、春・夏・冬の各休暇期間中に販売され、期間内の任意の5日間、全国のJR線の普通列車が乗り放題だった。価格は1万2050円で、日割り計算では2410円。元を取りやすい価格設定も魅力の一つだった。加えて、2人で2日分を使用して残りを1人で使用するといった複数人利用も認められていた。ところが