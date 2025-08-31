¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎµÄ²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖºÇ¹â²ñµÄ¡×¤ÇµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï30Æü¡¢¸µºÇ¹â²ñµÄµÄÄ¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤¬¡¢À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¹ñ²È·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤ÏÏ©¾å¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇÛÃ£°÷¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ8È¯·â¤¿¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³Î