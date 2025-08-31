俳優の小沢真珠さんは8月29日、自身のInstagramを更新。娘の11歳の誕生日を祝う豪華な手料理を披露しました。【写真】小沢真珠、娘の誕生日を祝う豪華手料理を披露！「愛がいっぱいの手料理ですね」小沢さんは「昨日は上の娘の11歳のお誕生日でした 今年も手料理でお祝いしました」とつづり、3枚の写真を投稿。チキンやパスタ、デザートなど豪華な手料理や、バルーンで飾り付けした部屋でポーズをとる長女の姿を披露しています。小