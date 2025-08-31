今年のSK-IIホリデーシーズンは、ブランドオリジナルキャラクター“ぴてくま”が登場♡喜びあふれるクリアな素肌の世界へ誘う限定コフレが、10月20日より数量限定発売されます。フェイシャル トリートメント エッセンスやスキンパワー リニュー クリームを中心に、スペシャルなミニサイズスキンケアセットやチャーム付きで、自分へのご褒美やギフトにぴったりの内容です。