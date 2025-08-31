徳島に暮らしていれば、「蜂須賀（はちすか）」という名前に聞き覚えがある人も多いでしょう。でも、名前の由来まで知っている人は、案外少ないかもしれません。由来となった人物の名前は、蜂須賀家政（はちすか いえまさ）。【前編】の記事はこちら：徳島の地名に残る「蜂須賀」とは誰？ 刀より知恵で国を治めた戦国武将・蜂須賀家政の生涯【前編】蜂須賀家政（個人像、wikipediaより）阿波国――つまり現在の徳島県を治めた初代