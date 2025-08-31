8月26日に、Netflixシリーズ『ウィズ・ラブ、メーガン』のシーズン2を公開し、合わせて自身のライフスタイルブランドAs Everから、新製品を発表したメーガン妃。同じ日にテイラー・スウィフトが婚約を発表したことで、彼女のハレの日がすっかり霞んでしまったが、悪い感情はないようだ。【写真】テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約！テイラーは26日に、トラビスと共同でインスタグラムを更新し、「みんなの英語の