8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¡¢¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëµÁÂ­¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³Ä©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤äÅÐ»³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤­¤¿¥¤¥â¥È¤¬¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µÁÂ­¤Î¾¯½÷¡¦Â¼»³Ì´ÏÂ¡Ê¤à¤é¤ä¤Þ¤æ¤ï¡Ë¤µ¤ó¡Ê12ºÐ¡Ë¤ÎÅâ¾¾³Ù¤Ç¤ÎÅÐ»³½éÄ©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£