二度目の代表入りで、さらなる活躍を誓った。大岩剛監督が率いる“ロス五輪世代”U-22日本代表はミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選へ。FW古谷柊介(東京国際大3年)は「前回よりも落ち着いて臨めている。一度海外の雰囲気や相手を肌で感じたからこそ、今回の大会でもっと自分の良さをアピールして、少しでもいい結果を出して全部勝てるようにしていきたい」と力を込めた。7月にスタートした大岩監督体制のウズベキス