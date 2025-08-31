「レーザービーム出しそう」とも防衛省は2025年8月29日、2026（令和8）年度予算の概算要求を発表。そのなかで通信・レーダー妨害能力の強化を目的に取得する新装備として「24式対空電子戦装置」2セットが盛り込まれていました。【写真】これもか!? 他にもあった「怪獣と戦いそうな自衛隊装備」です24式対空電子戦装置の特徴は、車両に巨大なパラボラアンテナが搭載されたその外観です。2023年8月に装備のイメージが公表された