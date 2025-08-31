手形を入れるジャッキー・チェン ジャッキー・チェンが30日、都内で行われた『ベスト・キッド：レジェンズ』 舞台挨拶に登壇した。ハリウッド俳優としては日本最多となる、２日間で11回の舞台挨拶に挑んだ。前日の初日舞台挨拶にも登壇・日本での初日舞台挨拶は1995年の『レッド・ブロンクス』以来30年ぶりとなった。記念尽くしのなった舞台挨拶では、手形も取った。今回の手形は、手のひらではなく、拳の手形。ジ