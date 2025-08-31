¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè3Àá¡Û(¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 2-1(Á°È¾2-1)¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«<ÆÀÅÀ¼Ô>[R]¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë(37Ê¬)¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(38Ê¬)[¥Þ]¥Ù¥À¥È¡¦¥à¥ê¥­(18Ê¬)<·Ù¹ð>[R]¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó(67Ê¬)¡¢¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó(89Ê¬)´Ñ½°:72,699¿Í