コミカルな動きと「ヌート・ヌート！」の鳴き声で、世界中で愛され続ける「ピングー」誕生45周年を記念して、ペンギン飼育羽数日本一のアドベンチャーワールドで初コラボが実現！2025年10月2日(木)から、ピングーたちが暮らす南極の世界観が楽しめる「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」が開催される。【画像】ピングーとコラボ！イベントのイメージビジュアルを見るピングーとペンギン飼育羽数日本一のアドベンチ