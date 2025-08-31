HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染している事実を隠し、避妊具を使わずに性行為に及んだ20代韓国男性が起訴された。女子中学生を“買った”韓国男性、エイズ患者だった光州（クァンジュ）地裁・刑事5単独部のチ・ヘソン判事は8月28日、「後天性免疫不全症予防法」違反の罪で起訴された男性A（29）の公判期日を開いた。Aは昨年7月31日、HIV感染の事実を告げないどころか、避妊具などの感染予防手段を用いずに女性B氏と性行為をした