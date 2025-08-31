遊園地「よみうりランド」は、2025年10月23日(木)〜2026年4月5日(日)の149日間、16シーズン目となる「よみうりランド ジュエルミネーション2025」を開催する。よみうりランド ジュエルミネーション2025メインビジュアル(C)MOTOKO ISHII LIGHTING DESIGN今年も「LIGHT is LOVE」をグランドテーマにし、人や自然、地球への愛を同時に表現。そして、昨年開園60周年の節目を迎えたよみうりランドにとって更なる飛躍を目指す第一歩と