¥½¥é¥¸¥Þ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¤è¤ê¿·Ï¢ºÜ¡Ø100¤ÎËâÀÐ¤ÎÂç¸­¼Ô¡Ù¤ò¥½¥é¥¸¥ÞTOON¡¦LINE¥Þ¥ó¥¬¡¦¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦ebookjapan¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¾¦¶ÈºîÉÊ½éÏ¢ºÜ¤È¤Ê¤ëÄ¹·î´Ñ¡¢¥Í¡¼¥à¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ØGetBackers-Ã¥´Ô²°-¡Ù¤Îºî²è¤òÌ³¤á¤¿°½ÊöÍó¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¡¼¥ê¤Î½é´ü¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ºÇ¼åËÁ¸±¼Ô¤Î¾¯Ç¯¡¦¥È¡¼¥ê¡£Èà¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÆ®¤Ç¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡ØÀ¸³èËâË¡¡Ù¤À¤±¤Ç¡¢Æü