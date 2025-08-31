ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¡Ê52¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶ÂçÊª2¿Í¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö2025.8.30.ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤ÈÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö·ûÉð¤µ¤ó¤¬Ëè½µÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë#TBS¥é¥¸¥ª ¡ØÅÚÍËÄ«6»þ ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤­¡¢ÊüÁ÷½ª¤ï¤ê¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÕ»³¤Ø¡×¤È30Æü¤Î¥é¥¸¥ª½ª¤ï¤ê¤Ç3¿Í¤Ç