なぜ日本のGDP（国内総生産）はドイツに抜かれて4位に転落したのか。独立行政法人経済産業研究所リサーチアソシエイトの岩本晃一さんは「日本とドイツの差は、地方の経済力の差であると言っていい。企業を地元に残すために国や地方が努力しているが、日本ではその視点が欠けている」という――。※本稿は、岩本晃一『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいものを安く売ってしまう日本人』（朝日新書）の一部を再編集したものです。