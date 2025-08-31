½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¦¶Ì°æ»í¿¥¡Ê30ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¡¦ºæ¾®½Õ¡Ê31ºÐ¡Ë¡¢°ËÆ£¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÄ«¥¤¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µ¯¤­¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤º¥Ñ¥Ã¤Èµ¯¤­¤Æ¡Øº»è½¡Ä¡Ù¡£½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¤È¸ì¤ë¡£°ËÆ£¼«¿È¤Ï¡¢°­¤¤½ñ¤­¹þ¤ß¤ò¸«¤Æ