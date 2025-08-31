世界選手権15年ぶり表彰台へバレーボールの世界選手権は29日、タイで決勝トーナメント1回戦が行われ、1次リーグH組を1位突破した日本は、開催国タイに3-0（25-20、25-23、25-23）で勝利。準々決勝に駒を進めた。同日には日本バレーボール協会のYouTubeチャンネルで大会開幕までの密着動画が公開され、進撃の裏側が明らかになった。日本は1次リーグを全勝突破した勢いそのままに、開催国・タイと激突。3-0ストレートで撃破した