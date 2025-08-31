菓子専門店「シャトレーゼ」は9月12日、「敬老の日」向けスイーツを発売する。栗やさつまいも、あんこなど和素材を使ったケーキを取りそろえる。販売期間は「敬老の日」当日の9月15日まで。シャトレーゼ「敬老の日」スイーツ2025◆敬老の日 山梨県産シャインマスカットとショコラのデコレーション2つの味を楽しめるデコレーションケーキ。旬のシャインマスカットを飾ったケーキは、スポンジで苺クリームを挟んでいる。もう一方のチ