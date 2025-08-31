1923年(大正12年)9月1日11時58分、マグニチュード7.9の関東大震災が発生しました。火を使う昼食時だったため多くの火災も発生しました。内閣府によると全半壊・消失・流出・埋没の被害を受けた建物は37万棟、死者・行方不明者は約10万5000人にのぼりました。関東大震災は、東京・神奈川を中心とした大災害で、東海地方とはあまり関係がないように思いがちです。しかし、今もその証となる「ゆかりの建物」があります。建物に