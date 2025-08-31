ミュージシャンのドレイク（38）が、「ファーストキスのうちの1回」は出演ドラマ「デグラッシ：ネクスト・クラス」であったことを明かした。14歳だった2001年に同ティーンドラマに出演したことで一躍スターの仲間入りを果たしていたドレイクは、女優ローレン・コリンズ（39）が演じるペイジ役とのキスシーンが、あまり経験のなかった当時の自分にとっては大イベントだったと明かしている。