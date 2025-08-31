チェルシーに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソンのバイエルン加入が、土壇場で消滅したようだ。30日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在24歳のN・ジャクソンは、2019年7月に母国セネガルのカサ・スポーツからビジャレアルの下部組織に加入。2020−21シーズンはレンタル先のミランデスでプレーし、ビジャレアル復帰後の2021年10月にトップチームデビューを飾った。若くしてスペインで結果を残すと、2023年7月