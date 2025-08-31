8年連続幸福度ランキング1位の国2025年もまたフィンランドが、世界幸福度ランキング1位に選ばれた。2017年以来、8年連続のトップとなる。その理由としてよく知られているのが、社会保障や公共サービスの充実度の高さだ。高品質な医療・教育・年金制度があり、おかげで失業・病気・老後への不安が少ない。また、今年発表された幸福度ランキングは、「思いやりと分かち合いが人々の幸福に与える影響に焦点をあてている」という。人と