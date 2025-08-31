高齢の親が年金だけで暮らしていると、「少しでも生活の足しになる制度はないか」と心配になる方も多いでしょう。特に、月7万円の年金では、日々の生活に不安が出てくることも。そんなときに知っておきたいのが「年金生活者支援給付金」です。この記事では、70代のお母さまが年金月7万円という状況で、この給付金の対象になるのかを解説します。 年金生活者支援給付金とは？ 年金生活者支援給付金は、年金だけで生活する