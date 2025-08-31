親の介護を支えるなかで、「介護保険外」のサービスを利用したいけれど、月15万円もの負担は家計に大きな痛手。できれば、親が受け取っている年金8万円程度に収めたい……そんな切実な声をよく耳にします。 介護保険の対象外となる家事代行や外出付き添いなどは、全額自己負担のため費用がかさみがちです。本記事では、費用を抑えつつ必要なサポートを確保するための、公的制度の活用法や費用軽減の工夫を解説し