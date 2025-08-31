◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 3-2 巨人(30日、甲子園球場)阪神は30日、巨人との1点差の攻防を制し勝利。優勝マジックも「9」に減らしました。試合後のお立ち台には、決勝点となった押し出し四球を選び9回に好守備を見せた熊谷敬宥選手とともに、森下翔太選手が登場しました。森下選手は初回、1アウト2塁の好機を生かし先制タイムリー。この日は「4打数3安打1打点」の活躍を見せました。この打席については「チャンスだったんで全力