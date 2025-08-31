¡ÖÆÇÊì¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Î²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯Ï¢ºÜµ­»ö¤ÎºÇ½ª²ó¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢50ÂåÃËÀ­¡¢°æÀî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼õ¤±¤¿¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Àº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅªµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­¤·¤¿¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢È¼Î·¤òÆÀ¤Æ·ëº§¡£»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤â¤¦¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ê¤ªÊì¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Û¡Ú¹õÀî¾Í»Ò/¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±óÌî