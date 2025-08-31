「ヤクルト５−４広島」（３０日、神宮球場）打球の到達点を見届けるしかなかった。最も警戒すべき相手に浴びた２被弾が、勝敗を分けた。広島・高橋昂也投手は３回６安打４失点で今季初黒星。「長く投げるにつれて、どんどん悪くなっていった。そこは先発としてはダメだった」と悔しさを押し殺すように言葉を並べた。２点を先制した直後の二回。先頭の村上にバックスクリーンにソロを浴びた。１点リードの三回は先頭・山野へ