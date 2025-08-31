「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）阪神の連敗が２で止まり、２年ぶりセ・リーグ優勝のマジックが「９」。一桁台となった。高橋が先発して５回２失点で３勝目。決勝点は五回、熊谷の押し出し四球。森下が初回に先制適時二塁打。同点の三回には佐藤輝が右前適時打。六回以降はリリーフ陣でリードを守った。以下、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−九回の守備含めて、熊谷がいいプレー。「全選手とは言い