「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）阪神が連敗を止め、優勝マジックを「９」とした。同点の五回に熊谷敬宥内野手が押し出し四球を選んで勝ち越した。先発の高橋遥人投手は５回２失点で３勝目。デイリースポーツ評論家の福原忍氏は、熊谷の九回の好守備を「みんなを救いましたね」と絶賛。リリーフ陣の成長も評価した。◇◇熊谷選手の好守はチームのみんなを救いましたね。１点リードの九回１死。三塁の佐藤輝