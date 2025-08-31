¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤ÎÁ°È¾¡¢¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Îµ×ÊÝ¡á¥ª¥Ó¥¨¥É¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ª¥Ó¥¨¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç30Æü¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¤Ç¸åÈ¾21Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎÀõÌîÂóËá¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç1¡½2¤Î¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£