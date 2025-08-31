日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「義足の少女とイモトが挑む！北アルプスチャリティー登山」がスタートした。【写真】緊張した表情で…『24時間テレビ』チャリティーパートナー就任会見これまで『24時間テレビ』でマラソンや登山に挑戦してきたイモトが、同番組スペシャルサポーターとして、義足の少女・村山夢和（むらやまゆわ）さん（12）の唐松岳の登山初挑戦をサポートする。夢和さんの目標