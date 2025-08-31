私（アヤカ、31歳）は夫（ヨウイチ、33歳）と、長男（マナト、2歳）、次男（ユウト、1歳）との4人暮らし。近所に私の実家があり、姉（ミホ、38歳）家族は車で30分の場所に住んでいます。私は次男の育休が明けても、しばらく正社員のフルタイム勤務で働いていました。やりがいのある仕事を続けたかったのです。しかし次第に仕事と家庭の両立が難しくなり、パート職へ転職しました。子どもとの時間が増えて嬉しい反面、家のことに関