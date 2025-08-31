プーマ ジャパンは、BLACKPINKのROSÉによる初の「PUMA x ROSÉ」コレクションを2025年8月28日（木）より発売します（一部店舗では27日先行販売）。モノクロームを基調としたラインナップは、プーマの伝統的なスポーツDNAとROSÉの美学を融合させた特別なコレクション。幻想的なキャンペーンビジュアルも公開され、日常からステージまで“自分らしさ”を纏えるアイテムが揃います