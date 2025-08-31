「出張後の『スーツケース開封の儀』。TWGの袋を必死に掘ってフンフンしているのは、TWGが気になるんじゃなくって、その裏にパパのパンツが敷かれているからなのです」【動画】スーツケースを開けた瞬間…パンツ探しが始まった！そんなコメントとともに公開された30秒ほどの動画が爆笑を呼んでいます。映っているのは、愛犬「ちゃちゃ」ちゃん（4歳・女の子）です。パパがスーツケースを床に置いた瞬間、ちゃちゃちゃんは大興奮。