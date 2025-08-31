Image: minimalleather こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。毎日持つバッグを選ぶことは、ライフスタイルを選ぶこと。何を持ち、何を持たないか。どんなシーンで活動し、どんな自分でいたいか…。そんな問いに対する1つの回答が、この軽量レザートートには込められています。グレージングレザーの艶やかさと、計算されたミニマルフォルムが特長。