そんなことある…？ 拳を合わせて臨戦態勢で試合開始するも…左ジャブを一発被弾した直後に選手に“異変”が発生。めったに見られない、開始10秒でのハプニングに会場は沸き、ファンからも「えええ〜」「何しとんねん」と驚きの声があがった。【映像】試合開始10秒で選手に起こった異変トーナメント GACHI!!スーパーフライ級で棚澤大空（TEAM TEPPEN）と酒寄珠璃（TRY HARD GYM）が対戦。怒涛の7戦全勝でトーナメント“大本命