メーカー各社が20〜30円前後の値上げを発表している500mLクラスのペット飲料（写真はイメージです）10月から各種清涼飲料の値上げがスタート。コンビニの定番である500mLクラスのペット飲料も20円前後の値上げとなる。そんな500mLペット飲料を1円でも安く！できれば100円以下で購入するためのポイ活テクニックを紹介します！【画像】アマゾン、楽天市場などのおトクな買い方は？■アマゾンは定期購入を活用しましょう！10月1日よ