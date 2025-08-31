女優飯島直子（57）が30日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）にゲスト出演。かつて人生の“どん底”があったことを告白した。MCの極楽とんぼ加藤浩次から「今自分の人生を振り返った時に“面白い人生だな〜”とか思ったりとか？」と聞かれると、飯島は「ほんとに山あり、谷あり、谷底あり、どん底あり」と告白。加藤が「どん底ありました？」と聞くと、飯島は「あります、あります」と答えた。加藤が「飯島