◆陸上◇静岡県中部高校新人大会（３０日・草薙総合運動場陸上競技場）女子走り幅跳びで、渡辺裕衣（東海大静岡翔洋１年）が５メートル９０で初優勝した。６月の東海総体では１センチ差の７位で全国出場を逃したジャンパーが、６位だった先輩の寺田涼華（同２年）に３５センチ差をつけて快勝。男子１００メートルでは全国総体でただ一人、同種目に１年生で出場した松下碩斗（静岡１年）が１０秒４０でＶ。女子４００メートルは小