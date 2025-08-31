【動画】糸井嘉男インタビュー｜https://youtu.be/OyZ-WDXJWrUプロ野球界の「超人」と呼ばれた男、糸井嘉男氏（44）。 日本ハム、オリックス、阪神で19年間にわたり活躍し、首位打者やゴールデングラブ賞など数々のタイトルを獲得したレジェンドが、今や世界のスーパースターとなった大谷翔平選手（当時・日本ハム）との秘話を明かす。 プロ野球史に刻まれた大谷選手の日本プロ野球最速165キロ。