政府は今年、いわゆる「台湾有事」を想定した沖縄の住民避難計画を公表しました。80年前、強制的な疎開の結果多くの住民が命を落とした島は、複雑な思いに揺れています。■“台湾有事”に備え「住民避難計画」日本最南端の有人島、沖縄･波照間島は人口450人、サトウキビなどの農業が中心ののどかな島です。そんな島の未来に影を落とす計画が今年3月、政府から公表されました。中国の軍事的な脅威の高まりを背景にした、いわゆる「