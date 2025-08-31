セントラル・リーグ(以下セ・リーグ)とパシフィック・リーグ(以下パ・リーグ)の選抜選手による対抗試合「マイナビオールスターゲーム2025」が開催され、7月24日の第2戦(横浜スタジアム)は10-7でパ・リーグが勝利した。試合前のホームランダービーに出場した横浜DeNAベイスターズ・牧秀悟選手は、初戦でF.レイエス選手(日本ハム)を4対2、準決勝で万波中正選手(日本ハム)を7対6、決勝で清宮幸太郎選手(日本ハム)を7対6で見事に破った