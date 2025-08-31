日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。8月31日（日）放送の同番組では、1年前に訪れた愛媛県にあるポツンと一軒家を再訪する。森を切り拓いて作った美しい棚田を見下ろすように建つ、丸い茅葺屋根の道場が印象的なポツンと一軒家。この地で暮らしていたのは、日本の自然と伝統文化を愛し、17年前に来日して数々の武術を習得したアメリカ出身のベン