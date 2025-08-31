Å·ÄÅÉÍ³¤¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç27Æü¡¢¿·¤·¤¤Æþ¹ñ¿³ºº¾ì¤Î±¿ÍÑ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¿·²ÚÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¿·»ÜÀß¤ÎÌÌÀÑ¤Ï½¾Íè¤Î»ÜÀß¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ç¡¢¸¡ºº¥ì¡¼¥ó¤â½¾Íè¤Î17ËÜ¤«¤é22ËÜ¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤³¤Î¸¡ºº¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ï¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¼óÇ¾²ñµÄÀìÍÑ¥ì¡¼¥ó4ËÜ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¿³ºº¥ì¡¼¥ó8ËÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°½ä²ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÅý¹ç·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¸¡ººÂæ¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÀßÈ÷¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÄÌ´Ø¸úÎ¨¤¬Á´ÂÎ¤ÇÌó30¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë